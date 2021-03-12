密室逃脫遊戲爆安全隱患　玩5分鐘四人受傷

在內地大受歡迎的密室逃脫遊戲再爆玩家受傷。湖南長沙市民袁女士近日和朋友共7人到當地一家店玩密室逃脫，詎料戲遊剛開始已有4人遭受不同程度擦傷或電擊，惟商家拒就事件負責或賠償。

袁女士稱，上月28日和6名友人前往長沙市天心區一家密室逃脫門店遊玩，店家當時要求各人簽訂協議，內容指出玩家因為驚嚇過度、恐慌造成的推撞、摔倒等狀況而導致受傷，店家不予負責。但令袁女士等人意想不到的是，遊戲開始不到5分鐘，她和其餘3名友人分別受傷，遊戲亦因此中斷。各人事後到醫院檢查，袁女士經診斷右額頭皮血腫，即使距離事發一周，其臉上的傷痕仍清晰可見。另她一名友人周先生，當時混亂中身體突然感到麻痹，懷疑遭電擊，其後更發現發麻的部位有明顯疤痕。

事後袁女士和朋友要求店方就事件負責，但對方負責人羅先生拒絕，又指遊戲開始前，工作人員已講解了遊戲規則和進行了安全提示，玩家更簽訂了免責協議。不過袁女士等人認為，這次受傷並非是因為恐慌引致相互推撞。其友人周先生更指，遊戲店內通道狹窄，環境黑暗且沒做足安全措施才是造成事故的主因。

記者曾要翻看店內閉路電視畫面，但遭店方拒絕，袁女士等人已向警方報案。後來經記者現場調解，遊戲店負責人表示願意將各人參與遊戲的費用全額退還。