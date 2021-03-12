新一代長征七號Ａ火箭升空　運載能力增至7噸

長征七號A新一代中型高軌運載火箭周五（12日）凌晨1時51分，於海南省文昌航天發射場成功發射，將試驗九號衞星送入預定軌道。這是中國新一代中型運載火箭的新成員，地球同步轉移軌道運載能力較以往提升。

長征七號A（又稱長征七號改）火箭是由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製，火箭全長60.1米，採用三級半構造，芯一級、芯二級直徑3.35米，芯三級直徑3米，再加上直徑2.25米的「半級」助推器，起飛重量約573噸，地球同步轉移軌道運載能力不低於7噸，奔月軌道運載能力不低於5噸，同時具備零傾角軌道、奔月軌道等高軌發射能力。

該火箭採用的其他新技術還包括，其芯一級發動機不擺動，依靠四個助推器上的發動機切向擺動實現姿態控制；為適應衞星發射，整流罩柱段縮短2.5米；為適應火箭的高度，活動發射平台臍帶塔增高約7.5米，擺杆增加到7根。

據指，未來在36,000公里的地球同步軌道上，長征七號A火箭將與5.5噸運載能力的長征三號甲系列火箭、14噸運載能力的長征五號火箭，形成更加優化、合理的能力布局。這將大大提升中國航天進出太空的能力，對推進高軌道衞星組網建設具有重大意義。依照目前任務安排，這新型火箭於2025年前將每年執行3至5次發射任務。