內地多9宗輸入確診　北京疾控中心解答疫苗問題

內地周五（12日）公布新增9宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。隨着一般市民接種新冠疫苗的計劃展開，相關的安全問題亦引發關注。北京市疾控中心周四（11日）就接種新冠滅活疫苗回答市民部分問題。

過去一日全國各地新增境外輸入確診病例分別為上海3宗、廣東和四川各2宗，河南及陝西各一宗，另上海報告一宗境外輸入疑似病例；同日新增10宗境外輸入無症狀感染個案，無新增死亡病例。至今內地累計90,027人確診，當中4,636人病亡。

因應北京近期開始替市民接種新冠滅活疫苗，該市疾控中心發文解答有關疫苗的熱門問題，其中不少人關心接種安全。該中心表示，對疫苗或疫苗成分過敏、有未控制的嚴重慢性疾病、未控制的癲癇、腦病和其他神經系統疾病者不宜接種。

對慢性疾病的急性發作期、嚴重慢性疾病患者，當局建議慎用疫苗。另有高血壓、糖尿病等疾病患者，如通過生活方式調整或藥物治療，血壓可維持在相對正常水平，沒有糖尿病併發症，原則上可以接種，具體按照醫生建議。如患甲狀腺功能減退、甲狀腺功能亢進服用穩定劑量藥物，病情平穩的，原則上也可接種。心臟病等心血管系統疾病患者，如果處急性發作期則應暫緩接種。