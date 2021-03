中俄朝伊組聯盟抗美　反對單方面制裁

英國傳媒周四(11日)報道,中國、俄羅斯、北韓及伊朗等17個國家及地區成立一個捍衞聯合國憲章的聯盟,反對使用或威脅使用武力和實施單方面制裁。

聯盟名為「捍衞聯合國憲章之友小組」(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations),成員還有阿爾及利亞、安哥拉、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄立特里亞、老撾、尼加拉瓜、聖文森特和格林納丁斯、敍利亞、委內瑞拉、巴勒斯坦。聯盟指多邊主義正受前所未有的攻擊,逐漸威脅全球和平及安全。

聯盟提到訴諸單邊主義的趨勢增加,例如採取孤立主義及任意形式的行動,包括實施單方面強制措施、退出重要協議及多邊機構,並試圖削弱應對共同及全球挑戰的努力。有拒透露姓名的歐洲高級外交官指,這些所謂「朋友」正是最違反聯合國憲章的國家及地區,應以身作則從尊重自身人權和基本自由開始。

特別的是,美國前朝特朗普政府被指奉行單邊主義,多次對其他國家實施單方面制裁。現屆拜登政府上台後重返多邊主義路線,加強參與多邊合作,改善與盟國的關係,目的是聯手對抗中國、俄羅斯、伊朗等威脅。