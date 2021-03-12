男子賣噴農藥蔬菜獲利27元人民幣　判囚7個月

山西省高平市一名姬姓農戶，早前將噴灑過高毒農藥的蔬菜售賣致其流入市場，從中非法獲利27元（人民幣，下同，約32港元）。為逃避法律追究，姬男在市檢察院審查起訴時假意認罪認罰，被法院以犯生產與銷售有毒、有害食品罪提出公訴，最終被判處有期徒刑7個月，罰款5,000元（約6,000港元）

內媒周五（12日）報道，姬男自去年4月以來，在高平市某鎮承包40餘畝梨樹地，種植了20多棵茄子。同年6月，他發現梨樹發生蟲害後便購買農藥並噴灑在梨樹上。為防止蟲害傳染到茄子上，他在明知涉事農藥是蔬菜禁用農藥的情況下向茄子噴灑。

茄子成熟後，姬男將15公斤的茄子銷售給某商貿公司，從中非法獲利。後者將部分茄子銷售給某超市，經抽檢後發現茄子殘留農藥，檢驗結論為不合格。

高平市檢察院在審查起訴時，告知姬男認罪認罰從寬的法律政策，但他為逃避法律追究，先簽署認罪認罰具結書，但庭審時辯稱其對使用的農藥不知情。法院終根據檢察機關建議，對姬作出以上判罰，並需在媒體上公開賠禮道歉，支付賠償金1,000元（約1,200港元）。