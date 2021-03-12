外交部駐港公署：下周起對接種國產疫苗人士提供簽證便利

中國外交部駐港公署周五（12日）發表聲明，指自下周一（15日）起，將對已接種國產新冠疫苗，並持有接種證明的部分簽證申請人提供便利。申請資格包括赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬、中國公民或永久居民的外籍家庭成員，以及持有效APEC商務旅行卡人員，有關人士申請時須遞交已接種國產疫苗的證明。

聲明指，赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬，可按照新冠疫情前的要求準備材料並遞交申請，毋須提供省級外事、商務部門或中央企業的邀請函及邀請核實單。而中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親，如因贍養、探親、赴華奔喪或探望危重病親屬亦可遞交簽證申請。最後，持有效APEC商務旅行卡人員，可憑有效的APEC商務旅行卡及中國內地邀請單位出具的邀請函，申請辦理商貿類簽證。

駐港公署強調，以上便利僅適用於已接種國產疫苗，包括按規定時間間隔打完2針，或接種單針疫苗後滿14天人士，持疫苗接種證明材料遞交申請時，不再需要提供核酸檢測證明和《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。其他人士仍須按外交部駐港公署《外交部駐港公署疫情期間簽證申辦須知》申請入境。