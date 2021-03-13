女輔警與多名公職人員發生性關係　敲詐近373萬人民幣

江蘇連雲港市灌南縣一宗女輔警敲詐案的判決書，周四（11日）起在網上流傳。涉事的女警許艷與多名公職人員發生不正當男女關係後實施敲詐，涉案人包括市公安局分局副局長，引發社會關注。灌南縣法院周五（12日）表示，案件已於去年12月29日宣判，並將判決書送達給許艷，後者在法定上訴期提出上訴，該案目前正在二審審理期間。

網傳一份由灌南縣人民法院發布的判決書指，當地公安局海州分局的27歲女輔警許艷，在2014年3月至2019年4月期間，「同時或者不間斷的與多名公職人員發生不正當男女關係」，先後以懷孕、分手補償等敲詐9人，共計372.6萬元（人民幣，下同，約447.1萬港元）。許事後在一審中被判犯敲詐勒索罪，判處13年有期徒刑，罰款500萬元（約600萬港元）。

惟因被敲詐者的身份為公職人員，引發社會關注他們是否同樣受到處罰，判決書指，受害者包括灌雲縣派出所所長、時任連雲港市公安局海州分局副局長、時任灌雲縣婦幼保健院工會主席等人。內媒記者周五上午向當局查詢時，工作人員只表示部分被敲詐者已被處罰，但具體處理結果暫不便透露。

灌雲縣委宣傳部周五晚上通報，經與紀檢監察部門核實，涉案的其中7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。內媒事後亦翻查判決書發現，被敲詐勒索金額最高為128萬元（約153萬港元）的劉姓受害人，曾任海州分局副局長，去年1月被法院以受賄罪判處有期徒刑2年半。