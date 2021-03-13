酒商違反食品安全法　被罰終身禁踏足食品業

內媒周四（11日）報道，廣西桂林市臨桂區市場監管局近日查獲一宗食品造假售假案，當局接獲民眾舉報某酒業部經營不善，到其租用的添加劑廠的4個倉庫檢查，發現內藏貨物涉篡改食品生產日期、上萬支紅酒的添加劑超標等，總貨值逾18萬元（人民幣，下同，約21萬港元），負責人粟某以違反食品安全法被罰終身禁入食品行業。

監管局的執法人員去年6月在涉事倉庫中發現一系列造假工具，在場20個食品的生產日期遭篡改、5款食品過期接近1年；另一倉庫中有4,833支白酒，經生產廠及代理商在現場初步鑑定，確認是假冒註冊商標的產品。執法人員於清點並扣押貨品後，予以立案調查，臨桂警方最後做出不予立案決定。

監管局去年底決定，吊銷涉事經營部的營業牌照，沒收涉案33,312盒商品，並罰款超過181萬元（約216萬港元）。由於粟某曾在2016年犯下有關違反食品安全的罪行，被判處7個月有期徒刑，且在本案中未有按要求回覆行政處罰聽證告知書，因此局方決定，其終身不得從事食品生產經營管理工作，也不得擔任食品生產經營企業食品安全管理人員。