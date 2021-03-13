初中女生在水樽落硼砂　毒害同學致暴瘦

台灣嘉義市一名初中葉姓女學生與同班何姓女同學發生誤會，葉女去年竟聯同其他同學，多次用針筒暗中把稀釋了的毒物硼砂，加入何女的水壺，導致對方暴瘦8公斤。後來何母揭發事件並報警，葉女被控殺人未逐罪，交由少年法庭處理，何母不接受法官提出的和解。

事發於去年9月，何女懷疑因投訴葉女推跌鉛筆盒，兩人生嫌隙。葉女到藥房購買針筒及硼砂，趁體育課時用針筒將稀釋的硼砂注入何女的水壺，至少3次，並找來3名同學把風。何母表示，去年9月下旬開始女兒經常不適，出現疲累、頭暈、腸胃不適的症狀。何母因女兒從小體弱未有為意，直至去年12月，有把風的同學向學校舉報，校方通知何母，才知女兒被下毒。

報道又披露葉女驚人的言論，她曾跟同學討論硼砂「吃一個月一定會有問題」、「去參加她的喪禮」，又貼出針筒照。何母認為事態嚴重，決定報警。嘉義少年法庭周三（10日）開庭審理。惟法官提出雙方以3萬元新台幣（約8,390港元）和解，葉女家長表示「針筒稀釋硼砂」的照片只是網上下載。但何母認為葉女年紀輕輕，卻想謀害同學，對和解感到不滿，認為不能「姑息養奸」。