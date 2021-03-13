周代貴族女性化妝品出土　驗出植物精油成分

中國科學院大學（國科大）最近與山西省考古研究院合作，在山西運城市垣曲縣北白鵝女性貴族墓地，發現周代化妝品。這是目前所知中國中原地區最早的女性化妝品之一，當中檢測到的植物精油成分，更是在中國古代化妝品中首次發現。

去年4月至12月，山西省考古研究院等對垣曲北白鵝墓地進行搶救性發掘，發現9座兩周之際高等級墓葬，出土500多件文物標本，初步認定該處墓地為召氏家族太保匽中（燕仲）一支在東周王畿內的公共墓地。研究團隊在3座女性貴族墓地中，發現7件微型銅盒，其中一個銅盒滿載混合紅色物質的殘留物，以及一件長柄圓舌銅勺。

國科大特別研究助理韓賓博士其後將微型銅盒殘留物帶回北京實驗室，通過超景深數碼顯微和紅外光譜分析儀對殘留物進行觀察和研究，確認存在動物脂肪成分。最後使用熱裂解器和氣質聯用儀對部分殘留物進行熱裂解氣質聯用分析，發現殘留物中含有雪松烯、雪松醇、香木蘭烯、姜黃烯、花側柏烯等源於植物精油的倍半萜類化合物。另根據殘留物中無機成分表徵分析，確認殘留物中存在朱砂、方解石、文石等無機成分，部分樣本中鋇和銀等元素含量異常。

韓賓博士指出，科學分析結果顯示，該銅盒殘留物中發現大量動物油脂、植物精油及朱砂等，應該是以動物油脂為基質、添加植物精油，並可能以朱砂為顏料的美容化妝品。以油脂為基質的美容化妝品，在世界各地均有發現。但這次發現以油脂、植物精油、朱砂以及方解石、文石為主要成分的化妝品，是中國先秦時期首次發現，對研究中國古代化妝品的生產和發展極具價值。