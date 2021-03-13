美日印澳領袖今年底面對面會談　稱對華不抱幻想

美國、日本、印度和澳洲領袖周五（12日）以視像形式會晤，是四國組成的「四方安全對話」（Quad）首次舉行首腦峰會。美國國家安全顧問沙利文會後指，四國領袖表明對中國沒有任何幻想；又指下周與中國召開高層戰略對話時，美方將就香港及科技安全議題表示關切。四國領袖將於今年底，舉行一次面對面峰會。

美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪會後發表聯合聲明，四國承諾將建立疫苗專家、關鍵及新興技術、氣候議題等工作組，應對醫療與疫苗、未來國際標準與創新技術、氣候變化等議題。拜登計劃今年與澳洲、日本和印度領袖舉行面對面峰會，四國亦承諾每年最少舉行一次外長會談。聲明又承諾在印太及其他地區提倡自由、開放及基於規則的秩序，透過國際法促進安全繁榮及對抗威脅；但聲明未有觸及中國問題。

沙利文表示，四國領袖談及航行自由、南海及東海免於脅迫、北韓核武問題、緬甸政變及暴力鎮壓、專制及民主模式競爭等議題，也討論了來自中國的挑戰，清楚表明對華不抱任何幻想。但他指出，中國並非當日會上的根本議題，大部分焦點落在緊迫的全球危機，包括氣候危機、新冠肺炎疫情等。他又指，四國領袖承諾將透過印度製造、美國技術、美日資金及澳洲的物流能力，在2022年底前向東盟、印太與其他地區提供多達10億劑疫苗。