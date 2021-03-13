華向奧運供疫苗惹議　國際奧委會指哪裏研製非重點

國際奧委會主席巴治周四（11日）宣布，中國奧委會將向參加東京奧運及北京冬奧的所有運動員提供新冠疫苗，引起爭議。日本已拒絕接種；台灣則指選手將在台接種疫苗後再參賽。巴治周五（12日）強調，重點是疫苗有沒有效，而非在哪裏研製；又指因新疆人權問題抵制北京冬奧，只會懲罰到運動員。

巴治周五在記者會上，為中國大陸向奧運運動員提供新冠疫苗的方案辯護，表示「唯一重要的問題是疫苗是否有效、有沒有副作用」，認為「哪裏研發及製造」不應該是重點。至於7月時會否從海外派出監察員到東京奧運，前提是日本官員的意願，雙方將在適當時候提出合適方案。

巴治又指，國際奧委會非常嚴肅看待大陸的人權情況，並在職權範圍內處理問題，包括根據與主辦城市簽署的合約，監察相關供應鏈及勞工權益。他以1980年莫斯科奧運因蘇聯入侵阿富汗而遭抵制為例，但蘇聯直至1989年才撤軍；指抵制奧運從未達到任何目的，受苦的是運動員，呼籲從歷史吸取教訓。

台灣的疫情指揮中心指揮官陳時中周六（13日）上午在台北市台大醫院國際會議中心，出席第13屆台北國際中醫藥學術論壇，受訪指當地選手已列入新冠疫苗優先接種對象，都會在台灣先接種再前往其他地方出賽。