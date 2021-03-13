雲豹裝甲車被揭防塵套破裂　台國防部列定期更換

台灣陸軍今年1月19日舉行新年加強戰備操演，現場特別展示的兩輛雲豹八輪甲車，惟被揭底盤方向機系統S1連接方向拉桿上的魚眼軸承防塵套破裂、甚至遺失，導致多處漏油，並出現銹漬。台國防部周六（13日）回應，裝甲車的防塵保護套長期使用破損，屬於正常現象，已列為定期更換項目。

今次出現問題的是CM33 40毫米榴彈機槍裝步戰鬥車，台灣自產雲豹八輪甲車的衍生型。雲豹八輪甲車根據台灣地形需求研發，負責戰時執行領袖撤離等任務，亦被視作未來大陸解放軍登陸攻台時最重要的戰車，目前陸軍、憲兵隊均有使用。2002年完成首輛原型車後量產，包括CM32指揮車型、CM33榴彈機槍裝步戰鬥車638輛；至於CM34 30毫米機炮裝步戰鬥車，預定將在2023年完成305輛。

陸軍584旅聯合兵種營今年初展示CM11戰車、CM32、CM33及CM34裝步戰鬥車等地面力量，卻被發現底盤問題連連。有陸軍資深保修士官表示，魚眼軸承的防塵套是為了保護灰塵無法進入軸承內，因此厚度要夠、還要有彈性、材質還要耐黃油、耐髒、耐水，若魚眼軸承內黃油潤滑流失，沙塵進入S1方向機左右拉桿後，會導致損壞。

台國防部回應指，已將橫拉桿軸列為定期檢查、更換項目，以確保妥善；至於CM33裝甲車轉向機油封破裂的情況，則是未落實裝備出勤前保養所致。國防部指，曾於去年10月全面清查，更換破損油封，另已要求相關單位落實裝備平日保養及行駛前、中、後的保養檢查，並將此列為各級督導重點，目前均正常執行。而有關廠商疑涉使用大陸製品、違反採購契約等事，已由台中地方法院審理中，國防部將依判決結果處置。