德防長：中國備戰言論令人困擾　必要時會反制

中國日前公布今年國防開支預算較去年增長6.8%，更稱要做好備戰工作，隨時應對各種複雜困難局面，堅決維護國家主權、安全和發展利益。德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾周四（11日）在Twitter表示，中國的備戰呼籲令人感到困擾，認為在某些地方可能與中國合作，但會在必要時反制中國。

卡倫鮑爾前年7月就任德國防長不久後就表示，德國在印太地區的夥伴特別是澳洲、日本、南韓和印度，受到中國愈來愈多的壓迫。她認為，印太是當今世界戰略意義上最重要的地區，德國也直接受此影響，德國希望發出明確的團結信號，將與盟友一同宣示在該地區的存在。

德國外交部去年9月推出印太指導方針。德國國防部本月初宣布，該國一艘護衞艦將於今年8月前往亞洲，回程時將穿過南海，成為自2002年以來首艘通過南海的德國軍艦。德國安全政策專家凱姆（Markus Kaim）認為，德國防長的決定是向中國發出政治信號，亦是聯盟團結的象徵，尤其向美國新總統拜登展示團結。

美國智庫外交關係協會研究員表示，自拜登上台後，美國對台灣承諾本質已不如以往清晰，認為拜登應重申不試圖改變台灣地位，與盟友一同制訂應對中國大陸並協助台灣自衞的新方案。他解釋，此舉目的是加強阻嚇大陸，讓對方明白拉高緊張局勢的後果。