南平市人大常委會副主任　涉嫌受賄兼藏子彈被起訴

福建省南平市人大常委會前黨組副書記、副主任武勇因涉嫌違紀違法受查，去年10雙開（開除黨籍及公職）兼被起訴。內媒周六（13日）披露更多細節。報道稱，武勇收受賄款2,500萬元（人民幣，下同，約3,018萬港元），更私藏900發子彈。

武勇出生於1961年7月，山西壺關人。他長期在南平任職，曾任邵武市委書記、市長等職。2014年1月，他出任南平市人大常委會黨組成員、副主任，躋身副廳級幹部行列，並繼續擔任邵武市委書記；2017年1月，他改任南平市人大常委會黨組副書記、副主任，並卸任邵武市委書記一職。直至去年7月受查，同年10月被雙開。

福建省紀委監委通報稱，武勇收受可能影響公正執行公務的禮品；違規提拔幹部；利用職權和職務上的影響，為親屬、特定關係人謀取利益；不正確履行職責，要求下屬違規行使職權；非法收受他人錢款。

針對武勇的起訴書顯示，武勇於2005年2015年間，利用職務便利為多人謀取利益，收受逾2,464萬元（約2,975萬港元），其中2,000萬元（約2,414萬港元）來自一名行賄人李某某，為李的公司在項見開發、競買土地等事項上提供幫助。此外，武勇不僅自己貪腐，還為他的胞兄胞妹謀取利益。