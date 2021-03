美國太空總署(NASA)最近再推出「送你的名字上火星」(SEND YOUR NAME TO MARS)活動,但有網民發現,台灣被納入填寫國家選項之中,直至周六(13日)仍未有改動。有大陸網民揚言抵制活動,更質疑NASA有分裂中國之意。

在活動頁面上可見,網民只要填寫姓名、國家、電郵等資料,就可製作出一張「登機證」,由探測器帶着名字啟航登上火星。其中,台灣在選擇「國家」的一欄中出現,且與香港及澳門不一樣;港澳後方標明是中國的特別行政區,台灣則沒特別標註。微博上有網民立即揚言抵制活動,提醒大家要有民族自尊心,不要盲目跟風;另有人呼籲停止散播和宣傳相關訊息。

根據NASA活動的官方統計,以「中國」登記的乘客已超過179萬人,在參與國家中排行第三。NASA前年亦曾舉行過同類活動,後來有微博知名博主提出嚴正聲明,批評NASA火星票申請頁面將台灣列為獨立國家,「是嚴重割裂中國的行為」,反對任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益之舉。