東莞擬建「香港城」增兩地合作　料年底掛牌招標

廣東東莞市常平鎮去年3月獲批深化莞港合作基層改革創新試驗區，以打造莞港現代服務業融合發展為目標，探索「香港服務+東莞製造」合作新模式。鎮委書記劉裕昌周六（13日）表示，當局今年規劃六大片區，重點在試驗區打造「香港城」，預計年底掛牌招標，一期工程料在2023年完成。

劉裕昌表示，「香港城」是常平鎮重點打造項目，目前徵拆工作獲同意徵收房屋達80%、核心區高達97%。項目主要是通過與香港在民生領域進行「軟聯通」探索，分別在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，為香港同胞在內地生產生活提供更多便利化人性化服務。

他續指，為積極打造鏈接雙循環的重要樞紐平台，當地會以「香港城」項目為龍頭，全力推動「一城、兩區、六片和兩節點一學院」建設，以加強中歐班列連接並構建新發展格局。同時，積極爭取中央、省、市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業。

劉裕昌預計，隨着產業發展空間進一步優化，創新人才、新興產業等不斷湧入市場，當地的製造業發展將深入實施「穩鏈補鏈強鏈拓鏈工程」，重點培育「智能裝備產業集群」和「電聲音響產業集群」，推動紡織服裝、食品飲料、家具等傳統產業轉型升級。