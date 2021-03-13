歐洲多國停用阿斯利康疫苗　台將與專家研議加注警語

歐洲有民眾日前接種英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的新冠疫苗後出現血栓，丹麥、挪威等國宣布暫時停用。台灣的中央疫情指揮中心指揮官陳時中周六（13日）表示，血栓在台灣發生率非常低，至於是否採納歐盟建議在疫苗上加注警語，會再和專家討論。

陳時中周六出席「2021第91屆國醫節第13屆台北國際中醫藥學術論壇」時表示，所有疫苗的施打都需要持續觀察，一旦有特殊的不良事件均應先停打再作觀察。以去年流感疫苗不良事件為例，部分國家大多在觀察一周後又重新施打。

針對外傳醫護人員對疫苗的接種意願低，陳時中則表示，目前各醫院正在針對院內醫護進行調查，下周一（15日）會將正確調查數據報告到指揮中心。

他談及與帛琉的「旅遊氣泡」時表示，目前規劃只要曾有中低、低風險區以外國家旅遊史，均不建議參加旅遊泡泡；至於2個月內曾自主健康管理民眾是否適合，陳時中認為要看個人情況，且參與者須團進團出，出、入境都需要檢測，強調目前兩地疫情相對較低，尤其帛琉至今維持零確診，希望利用綠色通道保障安全。