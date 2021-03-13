日防相斥中國海警局與軍方聯手　強調不容華侵犯主權

日媒報道，日本防衞大臣岸信夫周六（13日）指，中國大陸海警船近期多次駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域，日方更發現大陸海警局與軍方正加強組織和裝備上的協作。岸信夫批評海警局的行動，稱「絕不容許侵犯我國主權」。

岸信夫周六在一個由加拿大智庫主辦的「關於安全保障和防衞的渥太華視像會議」上演講，稱對中國海警局近期被編入由中央軍委領導，且由海軍軍官擔任主要職位等情況十分擔憂。就中方《海警法》早前實施，允許海警局對外國船隻動武，岸信夫重申該法例「存在問題」。

同一會議上，岸信夫提到中國大陸正持續快速地強化軍事力量，導致與台灣之間的軍力差距逐年擴大，恐影響地區軍事平衡，日方對認此感到憂慮。日媒報道稱，防衞大臣發言觸及有關台灣形勢相當罕見。

岸信夫將和日本外相茂木敏充，與美國國務卿布林肯、防長奧斯汀，於下周二（16日）在東京召開外長防長安全保障磋商委員會「2+2會議」，料討論中國《海警法》，以及確認加強合作實現自由開放的印太構想。這亦是拜登政府1月上台以來，首次有部長級官員訪日。