大量海星現膠州灣　扼殺水產繁殖影響漁民收成

山東省青島膠州灣近日有漁民反映，附近海域出現大量海星，因其捕食貝類令水產養殖戶慘不忍睹。為避免影響放苗繁殖及經濟收成，多名漁民出動打撈海星，惟每日打撈逾1,500公斤仍打撈不完。政府多個相關部門周五（12日）以舉行交流會談，承諾會確保貝類安全生產。

有養殖戶趙先生表示，現正值蛤蜊放苗時間，但現時海星數量過多，不管其帶有毒性還是將蛤蜊吃掉，蛤蜊苗都無食物可吃，甚至連呼吸都很困難。他指自己與其他漁民放養了2,000畝蛤蜊苗，為免嚴重影響收成遂以人工打撈方式將海星捕獲，更指起初一艘船就只有最多50公斤海星，現在已高達500至1,000公斤。

有漁民指，在去年秋天曾在該海域發現小海星，直至本年農曆新年後則發現養殖的蛤蜊只剩下貝殼。中科院海洋所研究院張光濤解釋，海星的危害力強大，是因其有過度捕食的習性，而且吃貝類是並非逐一打開，而是先弄死一批才吃幾個。另外，由於海星天敵很少，一旦聚集到繁殖區且形成高密度後，清理難度就非常高。

另有當地教授表示，因膠州灣是一個內灣，而海星分布範圍廣泛，進來以後就不容易循環出去，甚至留在該區域繁殖。因現時已是海星繁殖季，因此建議最好的方法是人工打撈。