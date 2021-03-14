外賣平台疑剋扣車手薪酬　6日僅得48人民幣

陝西省咸陽市秦都區大學生小王最近投訴外賣平台「美團專送」，指自己擔任車手送了6日外賣，惟翌月收到工資短訊卻只有約48元（人民幣，下同，約57港元）。因薪酬計算起來與之前協議不符，他聯絡公司，大半個月後才獲補回工資，但他對做法感到不滿，遂向區勞動監察大隊投訴。大隊上周五（12日）指出，之前已接獲有關該公司的10多宗投訴。

小王趁農曆新年期間在「美團專送」當兼職車手，每日6小時、按件數以4至5元（約5至6港元）計算工資。他要花費數百元辦理健康證及租借電單車，並穿戴公司提供的頭盔及工作服到小區派送外賣。惟後來因派送外賣對區內疫情防控有影響，因此他停止工作。

他其後向公司查詢工資詳情，對方稱要扣除保險費100元（約119港元）以及工作服160元（約191港元），具體扣除方式亦無解釋清楚，及後數次找公司協商均無結果。

擾攘至今，小王期間向區勞動監察大隊投訴，並獲受理。他上周三（10日）得到餘下的320元（約382港元）薪酬，但他認為員工沒受到保障又沒投訴，豈不白白被扣工資，因此不認同做法。有內媒記者聯絡公司負責人，對方指是酌情免費給小王工作服，他期間又有曠工、遲到，最後其家人到店中協商，公司才酌情支付餘下薪酬。小王聞後表示，這與公司當時給他的扣工資理由不符。