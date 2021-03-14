13歲少年殺男童藏屍木箱　是否需負刑責引爭議

內地未成年人涉嫌殺人案，甚麼年齡需要負上刑事責任，一直存在爭議，刑法於今年3月1日起將年齡下降至12歲。陝西漢中市一名6歲男童早前被13歲少年殺害後，藏屍木箱中，警方在男童失蹤15日後才在少年家中找到遺體。男童父親上周五（12日）回應，孩子遺體正接受屍檢，要求當局嚴懲兇手。

男童王X程於2月17日晚失蹤後，父母見兒子長時間未返家便向警方報案求助，又在網上發布尋人啟事。直到半個月後，警方在楊姓疑兇家中屋頂木箱內發現王男的遺體。王男母親表示，孩子與楊男僅有一面之交，遂在尋找孩子時忽略鄰居家中。警方隨後將楊男帶走調查。

父母見到王男的遺體時，發現他的身上有多處傷痕，懷疑遭楊男虐待。自稱是王男的母親在網上發文，怒斥兇手手段毒辣，情節惡劣，必須受到法律制裁，「一命抵一命，罪有應得，不可饒恕」。

新修訂刑法規定，已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，應當負刑事責任。外界擔憂，事件發生在2月，而新刑法公布於3月，不知道是否適用新修訂的刑罰。有律師表示，事發時楊男只有13歲，可能不需要承擔刑事責任。