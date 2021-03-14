美軍退役上將：拜登團隊設紅線 解放軍若攻台將以軍事行動回應

前北約盟軍最高司令、美國前海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）近日於日本媒體撰文稱，美國總統拜登的國安團隊已設定一系列紅線，包括一旦大陸解放軍武力攻台或其他有領土爭議的離島，美軍將以軍事行動回應。

斯坦夫里迪斯的文章指，華府智庫大西洋理事會近日刊登的文章「更長電報」（The Longer Telegram），為美軍在東亞各地的全新部署提供重要線索，這篇文章提到美國應對大陸採取圍堵、嚇阻及戰略清晰路線，明確表明「紅線」，全面展開自由民主對抗大陸威權擴張之意識形態競爭。

他表示，設定紅線是軍事要素之一，這些紅線包括「中國或北韓以核生化武器攻擊美國及其盟邦」、「中國武力進攻台灣及離島，包括經濟封鎖台灣，或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網絡攻擊」。

其他紅線還有「中國攻擊釣魚島及東海經濟海域的日本軍隊」、「中國在南海採取重大敵對行動以進一步開發各島礁並將之軍事化」、「妨礙美國與盟邦海軍自由航行」、「中國進攻美國締約盟邦的主權領土與軍事設施」。