台總統府特勤稱「行蹤機密」瞞婚外情　遭開除落魄轉行

台媒周日（14日）報道，1名總統府特勤人員利用職務特殊之便，向正室與小三稱「行蹤是機密」，成功隱瞞婚外情，多次往返台北、台中2地。小三甚至替他生下1子，報戶口時才驚覺男方已婚，妻子得知後也因打擊過大致第2胎流產。該名特勤人員事後被判須賠償妻子50萬元（新台幣，下同，約13.8萬港元），國安高層亦震怒，已嚴懲並開除他，男事主目前已轉往餐飲業。

判決書指出，該名特勤人員2015年1月與妻子結婚，隔年2月與前女友復合，且屢次用特勤人員「不方便公布行蹤」為由，往來正室與小三家中。2名女子一直蒙在鼓裏，至妻子某日發現戶籍謄本上，丈夫領養了1名男嬰，逼問下婚外情才曝光。妻子決定提告，向小三與丈夫求償100萬（約27.6萬港元）。

小三供稱完全不知男方已婚，指他每次早上3、4時離開去台北，並稱「總統府上班都是這樣」。直到2016年，她因懷孕8個月，要求孩子報戶口時才驚覺外遇一事；她父母也出面作證說男方多次到台中找女兒，都認為他未婚，結果家人也全被騙了。

不過男事主指當時與小三做網拍生意，到銀行開戶已出示身份證，當時女方已知道他已婚，並要求小三共同負擔賠償責任。高等法院認為，小三在懷孕8月時曾在通訊軟件LINE上提及「一開始就是騙!有家庭也沒說」、「你已經結婚有家庭，我不會打擾你」等話，認定她確實不知情，因此無賠償責任，最後判男方1人需賠償50萬元。