大學生發布中英雙語失物招領　同學斥「崇洋媚外」

四川成都電子科技大學一名男生近日在校園內拾到他人遺失的iPad，因內裏安裝的多為外國軟件，推測失主可能是留學生，便用中英雙語發布失物招領信。不料在校園論壇被同學批鬥，辱罵他「崇洋媚外」。同時，因誤會拾物者為女生，論壇上還出現一些性別歧視言論。

網民「阿西西的聖弗朗西斯」上周五（12日）在微博發貼稱，他是名大一男生，上周四（11日）上午8時許在校內自修室拾到一部iPad，語言設置為英文，判斷失主可能是留學生，故發布雙語失物招領，數小時後成功聯繫上失主。他強調只是出於熱心，沒想到因此遭同學的網絡暴力，當日中午他在QQ上收到大量辱罵訊息。

更有甚者，有人以為他是個女生，並討論寫英文尋失主呈現出「媚態」，想趁機結交外國朋友，批評這是「某些中國人的劣根性」。有同學情緒激動罵道，「看不懂中文就別來中國，還給他搞個雙語？」、「真心希望以後別慣着這些外國人」、「我討厭舔外國人的中國人」。

事件引來輿論關注，多間內媒周日（14日）爭相報道。微博網民意見認為，這位男生的行為是拾金不昧，值得提倡，並批評那些辱罵他的同校同學，「別動不動上綱上線」、「被民粹主義洗腦了吧」、「極度自卑的人才會去攻擊他」。亦有人試圖分析背後原因，認為外國留學生待遇高，長期令本地學生不滿，有人藉今次事件發難。