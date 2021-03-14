司機斥煞車失靈致撞欄　Tesla︰踩踏板力度過輕

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的汽車屢傳故障，海南海口市早前就傳出有車主因無法煞車，導致車輛撞上圍欄。Tesla官方微博周日（14日）發布相關消息，指售後人員進行測試及模擬後，最後得出事故原因是路面濕滑及司機踩煞車踏板過輕，導致煞車距離變長。惟不少網民不認同Tesla的調查結果，批評其推卸責任。

涉事車主蒙先生在上周四（11日）憶述，事發時曾踩了3次煞車，最後一次踩盡踏板仍無法將車煞停。他聯絡Tesla官方後，售後人員以另一輛車還原碰撞時的狀態，由於事發時地面的積水仍存在，結果在測試過程中，仍無法煞車並撞進溝裏。

內媒記者與蒙先生上周六（13日）向店方了解，但負責測試的售後人員拒絕回答當時煞車是「踩不下去」還是「踩下去煞不住」。

Tesla官方翻查涉事車輛數據後指，未發現車輛的加速踏板、煞車系統或驅動單元出現故障，結合車主提供的照片可見，現場地面存在大量沙石、積水，因此得出上述結論。惟有網民批評廠家推諉，且測試時同樣都無法煞車，卻「睜眼說假話」，意圖「甩鍋」，令人難以信服Tesla車輛的安全保障。