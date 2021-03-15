智能電視開機強迫睇30秒廣告　消費者投訴增

內地傳媒報道，愈來愈多人投訴買智能電視機後，開機時需強制收看約30秒廣告，才能看到電視節目。

其中一個個案是廣州市民梁凱（化名），他臨近過年，花費2,899人民幣給父母家添置一台65吋的小米E65X全面屏電視，但在收到電視並安裝後，他卻發現每次打開電視，都要觀看30秒的開機廣告。他指︰「廣告甚麼內容都有，大多數都是商業廣告，只有看到最後5秒才能跳過，但都已經被迫觀看25秒了。」

為此，梁凱聯絡小米客服詢問，被告知電視的開機廣告不能設置取消，只能在最後5秒時通過點擊遙控器返回鍵「跳過」。梁凱說，客服還表示目前在售的小米品牌電視基本都有開機廣告。

梁凱說，自己家的孩子只有2歲多，每次打開電視給孩子看動畫片，都要先觀看多個商業廣告，經常孩子就會指着電視說要買這買那，對孩子造成的影響也很不好。

此外，他表示無法理解的是，在小米品牌店購買該款電視時，銷售人員並沒有告知他有開機廣告，到貨安裝後才發現問題。他質疑這是欺騙消費者。為此，他多次聯絡小米客服要求退換貨，均被拒絕，他們指這不在退換貨範圍，也不屬於產品的質量問題。

內地記者走訪調查，通過詢問客服、銷售人員等發現，目前市面上在售的12個主要智能電視品牌中，創維、海信、康佳、TCL、長虹、夏普、海爾7個品牌的全部型號智能電視均標配了開機廣告。此外，小米電視僅有一款售價49,999人民幣的電視沒有開機廣告，其餘型號智能電視均帶有15至30秒的開機廣告。