雲南低價全包團變購物團　導遊強迫旅客消費

內地一直有不少低價旅行團，部分聲稱不含強制消費。但有內媒近日親身體驗一個來往四川雲南的6日5夜低價團，卻發現行程以逛商舖為主，與原計劃路線圖分別甚大。導遊更揚言，沒有消費的人會被旅遊系統列入黑名單，藉此催促旅客購物。雲南省文旅廳隨後回應報道，稱已責成昆明、大理、麗江三州市展開調查。

該低價旅行團套票包括雙人來回機票、全程食宿及機場免費接送，旅行社工作人員更強調行程無強制消費。但內媒記者揭發，不同套票的行程大致相同，並且有旅客表示被帶到翡翠玉器店後，店內工作人員一對一跟隨旅客，甚至在旅客去廁所亦在門外等候，以此催促旅客購物。導遊解釋隨行的工作人員為「小管家」，專責服務「尊貴的顧客」。

有旅客指，導遊會在購物結束後表示業績不理想，又透露旅客的消費資訊會被上傳至雲南省的旅遊系統，若旅客沒有消費則會被列入黑名單，讓旅客在下一購物點增加消費。

記者又發現導遊在抵達購物點後，會如店員般站在商品櫃後方介紹商品，惟店內職員表示不認識該導遊。綜合全程到訪過翡翠店、藥店、化妝品店等店舖，下午茶時段更變為前往茶葉店，但在原定路線中隻字不提，有隱瞞消費者之嫌。