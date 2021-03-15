內地增5宗輸入確診　瀋陽患者治愈45日後再感染

內地周一（15日）公布新增5宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。河南和遼寧近日先後出現患者康復後再驗出受感染的個案（俗稱復陽），其中一名患者更在康復後相隔45日再染疫。不過專家指復陽的患者僅少數，且傳染性亦較低。

全國過去一日新增確診病例分別為天津、上海、福建、廣東和陝西各通報一宗，同日新增9宗境外輸入無症狀感染個案，無新增疑似或死亡個案。至今內地累計90,049人確診，當中4,636人病亡。

遼寧瀋陽一名75歲患者，於今年1月10日確診，同月24日治愈出院，本月11日再受感染。在此期間，該患者檢查均無受感染。北京大學第一醫院感染疾病科主任、醫療救治專家組成員王貴強曾指出，內地復陽病例約5%至15%，部分地方更低至不足1%，大部分病人沒有症狀，只需接受隔離觀察。

據國家衞健委規定，出院確診病例覆診覆檢時，應接受呼吸道等樣本病毒核酸檢測，並在網絡直報系統填報檢測信息。如檢測顯示受感染，並出現發燒、咳嗽等臨床表現，肺部病變加重，應轉至定點醫療機構接受治療。如核酸檢測受感染，但無臨床表現和肺部X光影像正常，則繼續隔離觀察。同時，復陽病例仍歸類為以往的確診病例，不作新增確診病例報告。