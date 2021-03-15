沙塵暴侵襲　北方12省市同受影響　近10年範圍最廣

北京市氣象局周一（15日）公布，受蒙古氣旋和冷空氣大風影響，早上的PM10濃度顯著升高，空氣嚴重污染，能見度下降至1公里以下，已發布大風藍色預警信號和沙塵暴黃色預警信號，北京兩個機場當日取消逾五分一航班。此外，中央氣象台亦發布，北方12省市出現大範圍沙塵天氣，是近10年遭遇最強的一次沙塵天氣，沙塵暴範圍也是同一期間最廣。

內蒙古中西部至河北西北部一帶周日（14日）晚出現大範圍沙塵暴，能見度僅在1公里左右，局部地區甚至不足300米。北京市氣象局預計，周一白天仍有4、5級偏北風，陣風7、8級，沙塵暴天氣將持續到下午，傍晚逐漸減弱，夜間風力減小，能見度轉好。

除了沙塵的影響，冷空氣亦為北方帶來顯著的大風降溫。據監測，周日到周一早上，新疆北部、甘肅中西部、內蒙古大部、華北北部及東北地區西部等地出現6至8級陣風，新疆東部、內蒙古中東部部分地區10至11級。周一早上，青海東部、甘肅東部、內蒙古等地部分地區的溫度下降攝氏6至10度，局部地區下降超過12度。

沙塵天氣亦影響航班升降，據內地航班動態App統計，截至今天上午9時30分，北京首都機場計劃進出港航班總計1,141架次，已取消247架次；北京大興機場計劃進出港航班846架次，已取消181架次。另當地建議市民避免戶外活動，兒童、老年人和病人應當留在室內，避免體力消耗。

另據蒙古國緊急情況總局公布，周日當地多省發生暴風雪和強沙塵，陣風達每秒30米至34米。據初步統計，暴風雪和強沙塵已造成當地6人死亡。當局亦接獲548人失蹤的報告，截至周一上午9時已尋回467人，仍有81人失蹤。此外，惡劣天氣亦造成牧民蒙古包、房屋屋頂損毀，部分地區電力中斷，損失千多隻牲畜。