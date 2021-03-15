緬甸仰光陸資台資工廠遭縱火　華商提心吊膽

緬甸反軍政府示威者因不滿中國支持軍方，反華情緒高漲之際，仰光工業區內有多間中資工廠周日（14日）遭到破壞及縱火，就連台資工廠受到波及。有身處工業區內的中國商人直言感到「提心吊膽」，不知如何是好。

事發於蘭達雅工業區，20多人於當日下午2時騎電單車，帶着斧頭、鐵棍闖入工廠大肆破壞，淋汽油放火燒毀倉庫、車輛和宿舍等，打傷多名工廠值班人員，至少一間工廠被佔據。網上片段顯示一間招牌寫上「美傑」的工廠，多處玻璃窗全部破碎，大門著火，冒出濃煙，職員立刻用滅火筒撲救，有人用中文喊道「快點滅，快點滅」。

據報，逾20間中資企業受到不同程度的破壞和縱火，其中一間是中國大陸人投資的Global Fashion，還有一間是台灣人投資的製鞋廠Tsang Yih，後者是當地規模最大的外資製鞋廠之一。未知破壞是否與反軍方示威者有關，惟中國官媒報道指事發前兩天，有英國組織在社交網站揚言破壞中資工廠。

在緬甸經商的中國商人魯同表示，他住在距離事發地點只有一兩公里，說：「今天下午，我在小區門口就能看到濃煙滾滾。」他又稱當前在仰光的中國人「挺提心吊膽」，不知如何是好。另有人透露，中國駐緬使館領僑處和經商處與所有受害的企業組建一個緊急聯絡群組，統計受害企業的實際情況，但坦言當地警方應對此事「效果不大」，仰光警方根本管不過來。