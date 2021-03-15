傳因護藻礁爭議遷天然氣站　台當局否認

台灣政府計劃在桃園大潭里興建第三座液化天然氣接收站（台稱「三接」），被指破壞藻礁群引發公眾不滿。早前有報道指，政府為免事件引發政治危機，擬將接收站遷至雲林麥寮。惟行政院、經濟部和麥寮電廠的經營方台塑集團周一（15日）均表示，麥寮非三接替代方案。

台媒報道稱，由於台灣的蔡英文總統曾承諾保護藻礁，有環保團體為阻止興建三接發動公投，蔡為免事件引發政治風暴，傳與台塑總裁王文淵商討加速該集團在麥寮興建天然氣接收站。行政院發言人羅秉成周一強調，麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若從麥寮輸氣到大潭發電，工程難度高、耗時長，無助解決問題。他又指，三接若無法如期完工，勢必增加燃煤，同時增加中南部電廠的負擔。因此政府會持續說明能源轉型政策，爭取公眾支持。

台塑石化董事長陳寶郎同日表示，台電向麥寮電廠購電合約將於2025年到期，集團已計劃將電廠轉型為天然氣發電多時，目的是配合政府推動節能減碳等任務，與三接項目無關。

經濟部次長曾文生則指出，麥寮若興建天然氣接收站並轉為燃氣電廠，的確有助中南部加快減少燃煤、減少空污的腳步，並增加台灣的燃氣安全存量，但無法解決南電北輸、北部機組需要接收站的需求，因此麥寮不是、也無法成為三接的替代方案。