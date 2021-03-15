全球軍售增長持平　亞洲成主要武器進口地

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（15日）發表最新報告，指2016年至2020年間全球軍售增長持平，是2001年以來首次，相信與新冠疫情有關。亞洲和大洋洲目前是最主要武器進口地，或與各國對中國威脅的擔憂日增有關。

報告指，在統計的5年間全球最大3個軍事武器出口國分別是法國、美國及德國，出口量分別增加44%、37%及21%。俄羅斯和中國的出口量則分別減少22%及7.8%，兩相抵銷下令全球軍售量呈持平狀態。這也是自2001至2005年有統計以來，軍售量首次較上一個統計年度減少。報告認為或與新冠疫情影響各國經濟有關，但現在判斷軍售是否會繼續放緩言之尚早。

亞洲和大洋洲是現時最主要的軍武進口地區，佔全球武器進口42%，印度、澳洲、中國、南韓和巴基斯坦則是該區採購軍備最多的國家。SIPRI軍備和軍費開支計劃高級研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）認為，這地區許多國家逐漸意識到中國的威脅，成了進口軍備的主要動力。全球這5年來進口武器最多的國家均在中東，其中全球最大軍備進口國沙特阿拉伯增加61%、卡塔爾更大增361%。