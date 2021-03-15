男子得知妻子偷食　反聯手刺死姦夫一家4口

河南省鶴壁市去年發生滅門血案，兇手劉某賓懷疑妻子李某娟與男子陳某強有染，其後聯同妻子到陳某強的寓所，用刀刺死陳某強及其妻、11個月大的女兒、母親共4人，另1名4歲的女兒因當日在另一房間而逃過一劫。夫婦經鶴壁市中級法院一審後裁定故意殺人罪成，分別判處死判及監禁12年。死者家屬不滿李某娟的刑罰過輕，向檢察院提出上訴，當局正處理上訴呈請。

內媒周一（15日）報道，劉男得知妻子偷食後，向妻子提議殺害陳男。去年2月27日清晨，夫婦兩人先駕車到市場買刀，再前往陳男的寓所。兩人入屋後，趁陳男和妻女在房間休息，用刀多次捅向3人的胸腹及背部，陳男的母親王某枝聞聲趕至，亦被劉男捅向腹部多刀，4人當場死亡。

兩人行兇後駕車離開現場，劉男報警自首，兩人被控故意殺人罪被拘留，同年4月4日被逮捕。在10月3日中級法院公訴，死者家屬提出合共377萬元（人民幣，下同，約450萬港元）賠償。法院於12月8日一審宣判兩人罪名成立，劉男被判處死刑，李某娟則被判12年監禁，並需向死者家屬民事賠償13萬元（約15.5萬港元）。死者家屬不滿刑事及民事的判決，已提出上訴，檢察院上周五（12日）表示正處理刑事判決的上訴。