國民黨產凍結　台留學生起訴索取130萬新台幣獎學金

國民黨黨產遭凍結，拖欠2014年「中山獎學金」9名留學生1,690萬元（新台幣，下同，約472萬港元）獎學金。國民黨隨後向法院提出行政訴訟敗訴後，其中一名黃姓學生起訴國民黨，要求對方支付130萬元（約36萬港元），台北地院周一（15日）開庭審理。

國民黨黨產2016年9月被黨產會凍結，發不出中山獎學金，積欠2014年已簽訂留學契約的9名留學生的獎學金。其中7人靠借貸繼續求學，1人暫緩出境、1人休學。黃男隨後到澳洲攻讀博士，又到美國賓夕凡尼亞州取得碩士學位，惟至今仍未收到獎學金。

國民黨委任律師周一解釋，黃男未於學期結束後的1個月內，將成績連學習情況報告單，寄送黨內主辦單位備查，也未在獲頒學位的3個月內返台服務，不符合「中山獎學金留學契約書」約定的條件；依契約書條文，國民黨並無義務替學生安排黨職。

黃男表示，獎學金契約並無規定他要入黨部服務，國民黨也未提出相關法律依據，而部分獲獎學生赴美留學已領到獎學金，他卻沒有拿到，懷疑國民黨針對他。國民黨律師回應稱，因為黨產已被凍結，黨產會不同意申請，他們真的沒有錢支付，其他赴美求學的學生取得獎學金，是因有人在美國捐款，但在黃男求學的澳洲無人捐款。