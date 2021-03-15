網紅食品標榜天然　驗出含污染物添加劑超標

內地網購平台充斥各種網紅食品，不少都以「手工」、「土法」、「農家」、「土味」等賣點作招徠。惟內媒記者發現，這些標榜天然、無添加的食品，除部分為三無產品（無生產日期、質量合格證及生產廠家），更有產品的成分含污染物和添加劑超標。

內地記者本月初從多個網購平台購買了6款食品，分別有麻辣香腸、麻辣榨菜、白薯乾、綠豆粉皮、辣椒醬、蘿蔔條，並委託北京一家檢測技術公司進行食品安全相關檢驗。實驗室技術負責人王澤鳳表示，全部食品均是俗稱的三無產品，當中3款沒有標籤，其餘包裝標籤不合格。實驗室其後對食品進行包括食品添加劑指標、污染物指標、衞生指標等檢驗，結果2款驗出存在食品安全問題。

報告指，其中一款送檢的綠豆粉皮食品樣本，鉛含量0.76毫克/千克，超標52%。根據內地食品安全法，禁止生產和經營。另一款榨菜則被驗出苯甲酸含量為2.83克/千克，超標183%。據指，苯甲酸是廣泛採用的食品防腐劑，過量食用會影響人體的肝臟和腎臟。

內地最高人民檢察院早前表示，正針對網紅代言、直播帶貨等網絡銷售新業態展開涉及食品安全及監管漏洞，進行為期3年的重點監督行動。王澤鳳建議，消費者應選購正規廠家、有正規標籤的食品，即使出了問題也有渠道可以追溯。