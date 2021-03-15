商販非法購胎盤製紫河車　或含遺傳病毒

內媒周一（15日）報道，近日安徽亳州市、江蘇邳和河南永城有不法商家，從湖南、湖北、安徽及廣東等地的醫院、殯儀館等地，以每個約80元（人民幣，下同，約96港元）的價格，大批購買人體胎盤，經加工後製成中藥材紫河車流入藥材市場。惟有商販稱，部分胎盤裏確實存在乙型肝炎、梅毒等遺傳病病毒。

有胎盤加工商透露，商家從市內兩間醫療廢物處理廠獲得貨源，每月或半個月到當地拉一次貨，每次付1萬元（約1.2萬港元）。有商販指，他們只保證紫河車來源是真的，而紫河車的藥效由藥材商處理，不能保證胎盤製藥前是否攜有乙肝病毒、愛滋病毒、梅毒。人體胎盤加工製成紫河車後，流入亳州市藥材市場，並發往國內各家醫院或診所。

江蘇有中藥材商從市場採購紫河車，但稱不知道貨源是從何來；建議國家可容許合資格的藥材經營企業或加工商，按手續合法地到相關醫院收購產婦不要的胎盤製成紫河車，並評估藥材質量。2005年4月衞生部規定，產婦分婏後胎盤應歸產婦所有，若產婦放棄或捐獻胎盤則可由醫療機構處置，任何單位和個人不得買賣胎盤。

國內雖禁止出售新鮮人體胎盤，但仍有由新鮮胎盤製成的紫河車在市場上供應。紫河車作為傳統中藥材，因龐大市場需求和高利潤驅使下，有胎盤加工商將不健康和健康的胎盤混雜收購製成藥材，部分更從中攙雜淀粉、色素等。