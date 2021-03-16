官媒揭商店監控具人臉識別功能　涉違規收集信息

周一（15日）是國際消費者權益日，內地官媒報道，不少商家在店內安裝的閉路電視系統看似普通，實則結合了人臉識別功能，用作市場營銷用途，其中更包括知名商店，惟該些商店大多收集顧客人臉訊息前，未曾徵得顧客同意，也未明確告知，涉嫌違反有關規定。

人臉信息屬個人獨有的生物識別信息，目前已成為很多用戶的支付密碼、帳號密碼等，一旦洩露，將嚴重威脅用戶的私隱、財產安全。國家市監總局發布的《個人信息安全規範》明確規定，收集人臉等個人信息時，應獲得授權同意；另今年起實施的《民法典》亦規定，處理個人信息時，應徵得自然人或其監護人同意。

然而，官媒記者在全國多地先後調查了20多間裝有人臉識別系統的商戶，卻沒有一間商店明確告知已裝設人臉識別系統，徵得同意更是無從談起。記者隨後採訪了多間相關監控鏡頭製造商，其中，蘇州萬店掌網絡科技有限公司一名薛姓經理承認，具有總帳號能看到所有裝了人臉識別鏡頭的企業客戶的所有人臉數據，目前已累積到過億的人臉數據。

另外，雅量智能技術（廣州）有限公司一名黃姓經理表示，絕大多數消費者都是在不知情下被記錄，其公司更能遙距查看全國鏡頭捕捉人臉信息的現場，即時知道相關消費者的個人特徵，過去曾到過同一公司門市多少次等資料。另人臉信息更可加入特定標籤，比如同行、記者、職業打假人，被標籤者日後到全國其他裝有同類系統的門店，便會被即時發現。