警破侵犯個人簡歷訊息案　 涉額逾7500萬人民幣

不法分子從網絡黑市購買大量個人簡歷信息實施精準詐騙，並透過貼吧、論壇、QQ群出售招聘平台簡歷。黑龍江警方近年在「淨網2020」行動中，破獲侵犯公民個人簡歷信息案，涉及個人簡歷信息逾1,500萬條，涉案金額超過7,500萬元（人民幣，下同，約9,000萬港元）。

內媒周一（15日）報道，警方表示其中一個疑犯的硬盤中，存儲的簡歷數量就有700多萬條。而簡歷來自多間招聘平台，包括智聯招聘、前程無憂和獵聘網。買家在QQ群只需支付7元（約8.4港元），亦可買到一份智聯招聘上最新的求職者簡歷。簡歷內容詳盡，求職者的姓名、性別、年齡、照片、聯繫方式、工作經歷、教育經歷等信息一應俱全，甚至還可以根據用戶的要求對簡歷按照年齡、地域、畢業院校等信息進行精準篩選。

當中智聯招聘聲稱擁有1.8億用戶，視用戶資料與隱私保護為自己「生命線」，致力保障用戶的信息及通信安全，但只要用家在智聯招聘註冊企業賬號，支付40至100元（約48至120港元），則可在無需徵得求職者同意下大量下載簡歷資料。相關招聘平台也缺乏對下載後的簡歷信息，進行管理和監測，而求職者不知道自己的簡歷被誰下載，拿去做了什麼；求職者的資料也會落入黑市，經多次倒賣，甚至流入詐騙團伙手中。

去年5月，四川省眉山市警方也破獲一宗侵犯個人簡歷信息的案件。疑犯透過簡歷上的個人詳細信息，利用求職者希望覓得工作、對所有的陌生電話都不會抗拒的心理致電受害人，引誘他們墮入詐騙團伙設置的陷阱。