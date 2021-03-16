6人涉盜販毒狗一審　最高獲判囚10年

湖北男子張林與四川男子許國友等6人早前涉製售毒針、射殺犬隻、加工銷售有毒死犬。重慶市梁平區法院近日對案件作一審宣判，因前述兩名被告犯罪行為嚴重，非法儲存或買賣的化學品，足以對不特定多數人的生命安全以及環境安全等造成嚴重威脅與危險，兩人分別獲判囚9年及10年有期徒刑。

內媒周一（15日）報道，起訴書指，張男在2017至前年多次從微信購買含毒害性物質琥珀膽鹼的液體、裝有琥珀膽鹼的毒針，以及毒針零件儲存在家中，並以每支毒針2.5元的價格出售給許國友等人。兩年內，張男共賣出毒針4.3萬餘支，獲利逾10.7萬元（人民幣，下同，約12.84萬港元），另從譚某某處購買6斤多含氰化鈉的白色晶狀物儲存家中。

前年6月至7月，被告人龐某、何某某、李某某多次到重慶市梁平區、墊江縣等地，以弩槍射出毒針射殺、盜竊狗，並將毒狗販賣給南充市胡某某等收狗老闆。胡某某等將毒狗放血、脫毛，並包裝存放在高坪區龍門街道的兩間凍庫，再轉售予四川、貴州等買家獲利。同年8月14日，警方在凍庫查獲314隻違法收購的毒狗並查封了凍庫。同月18日凌晨，孫某甲等將庫內272條毒狗轉移及販賣，獲利人民幣逾5.8萬元（約6.9萬港元）。警方經檢驗後凍庫內的狗隻均檢出琥珀膽鹼成分。

起訴書指，涉案被告6人均為初中及以下文化程度的無業者或務工者，其中龐某及何某某分別曾因綁架罪和盜竊罪被判囚。被告胡某、李某、何某、龐某夥同他人生產、銷售明知含有毒、有害非食品原料的食品，構成生產、銷售有毒、有害食品罪。法院遂對許某及張某作出上述判決，胡某獲判囚3年，罰款5萬元（約6萬港元）；龐某判囚2年2個月、何某及李某分別獲判2年，3人各處予罰金5,000元（約6,000港元）。