住宅漏水驚見紙門框　逾千業主拒收樓

湖北省武漢市一個樓寓項目近日被指品質欠佳，多處出現漏水、裂縫及門窗有瑕疵，甚至連項目周圍的道路規劃亦未完成。業主不滿單位的品質及與原規劃圖不符，曾多次投訴至武漢市的政府部門，組織兩次業主及開發商的溝通會後，武漢市主管部門領導強調會還業主一個明白。

內媒周一（15日）報道，2018年開放預售的樓寓項目綠地美湖，以擁有臨湖生態景觀作招徠，吸引1,700多戶購買者預購。惟工程受新冠疫情影響延誤，到去年年底業主方逐步接獲收樓通知。但收樓期間不少業主發現單位建築問題處處，包括水管漏水、及牆身出現多道裂縫，門口甚至僅用紙板做成，且在原規劃圖中會有南大門連接區外道路，惟收樓時只見南大門為兩道柱加上鐵閘門，前方一片泥地沒有道路。當區更存在多個安全隱憂，例如只得一個消防出入口供住客使用，單位內電線佈線亦不合國家標準，更有多戶的電線未套上膠管。

逾千戶業主向發展商表明拒絕收樓，並到信訪局、房管局及當區住建局投訴。發展商武漢綠地美湖置業有限公司及後向業主致歉，解釋因受疫情等不可抗力因素影響，承諾改善問題。

有業主其後收到發展商通知指1月31日前完成單位內部維修，公眾區域亦正改善當中，惟部分業主至今仍未收到通知。發展商答應業主要求在南大門加上閘口，但工程進展緩慢，門外道路亦未開始動工。