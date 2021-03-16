手術室拍女病人私處照上網　護士或遭開除

台灣嘉義市有醫院護士竟在手術室內，拍攝女病女私處照片並上傳社交網站。醫院周一（15日）表示，涉事5名護事當中，一人已離職，對其餘4人將適當處分。

事件發生於嘉義市聖馬爾定醫院，涉事護士為一男、4女，其中謝姓男護士於2年前曾拍下女病人私處照片上傳相片分享網Instagram；至於韓姓、游姓、楊姓和張姓女護士，則涉在手術室內，把染血紗布排列後拍照上傳社交網，發文更寫上「賣章魚燒」等字眼。有醫院職員認為各護士不尊重醫護專業，於是向媒體爆料。

聖馬爾定護理部主任暨院長特助林慈恩周一上午對外交代調查結果時表示，涉案的張姓女護士已離職多年，其社交網發文照片也非攝於醫院內，由於她戶籍不在嘉義，已協請所在轄區衞生局處理；謝姓男護士拍攝女病人下體照片「極為不妥」，院方會商議並處分；其餘3名護士拍攝的照片主要是工作照，雖未涉及病人隱私，但由於拍攝地點為工作場所，故仍不合適，院方會內部檢討。林慈恩強調，為避免類似事情再發生，未來手術室一律不准攜帶手機進入。

醫院稱，已就事件深切檢討，並針對犯錯人員提報人事部門評估，進行適當懲處，不排除直接開除。嘉義市衞生局副局長廖育瑋則表示，涉事護士的行為涉違反醫療法和護理人員法中洩露病人私隱，除罰款外，護理機構也可能面對停業處分。