內地增13宗輸入確診　全民接種疫苗陸續展開

國家衞健委周二（16日）公布內地新增13宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。內地陸續展開替市民免費接種疫苗計劃，浙江周一（15日）公布開始為全省18歲以上居民接種，部分地區後續也將安排在當地的港澳台人士及外籍人士接種。

過去一日，內地新增輸入確診病例分別為四川6宗、上海5宗、天津和江蘇各1宗，同日新增7宗境外輸入無症狀感染個案，無新增疑似及死亡病例。至今內地累計90,062人確診，當中4,636人病亡。

在周一上午由浙江省人民政府舉行的疫情防控工作新聞發布會上，該省衞健委副主任夏時暢宣布，當地全面啟動18歲及以上居民免費接種由國藥和科興研發的新冠滅活疫苗。會上稱，這次接種工作是中共建政以來規模最大、涉及人數最廣的預防接種活動。

浙江這次接種的對象不區分是否為該省戶籍、是否參加了醫保，是否為重點行業人員，後續根據疫苗研發進展，當地也將開展替18歲以下等人群，以及區內的港澳台同胞、華僑華人和外籍人士等進行接種。該省目前已累計139萬多人完成接種兩劑次疫苗，接種劑次逾334萬。