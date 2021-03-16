中美高層會晤在即 美國務院前助卿料互相試探

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於周四（18日），在阿拉斯加與中國中央外事辦主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤。美國國務院亞太事務前助理國務卿羅素（Daniel Russel）認為，這次會面應視作兩國開始試探，而非為解決既有問題談判。

現為非牟利組織亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素，周一（15日）以書面表示，這次會晤是兩國最高外交政策官員討論各自世界觀與輕重緩急，並聆聽對方的機會。

他又指出，這種對話比起正式會面更為「坦率」，例如美國前總統奧巴馬時期美中戰略與經濟對話（S&ED）在華府舉行時，美國國務卿與國安顧問通常會在開幕前一天和中方高層代表非正式共進晚餐。他表示，布林肯與沙利文與美國總統拜登關係密切，發言具權威。而兩人曾經緊密共事，也有助中美交手。

就中美如何在會談上處理台灣議題，密歇根州立大學政治學博士陳方隅接受美媒訪問時表示，從拜登上台至今的表現，以及其他重要官員均強調對台灣「堅如磐石」的承諾，都顯示拜登政府將維持前任政府對台的做法。