醫生疑無牌行醫　兩女子隆鼻變形兼透光

湖北省武漢市兩名女子，經朋友介紹到一間整容醫院做隆鼻手術。手術後發現鼻樑變形，而且還透光。兩人聯絡負責的鄭姓醫生時，才驚悉他沒有執業資格，手術室是向醫院租用。兩人至今一直未有得到修復治療，亦未能獲得賠償。

內媒周二（16日）報道指，小鑫與小鳳（化名）去年5月底繳付上期後，6月4日在一間叫吉美拉醫療美容門診部接受隆鼻手術，兩人的手術費合共8.5萬元（人民幣，下同，約10.3萬港元）。手術過程3小時，鄭醫生翌日為她們打消炎針。兩周後，她們返回醫院拆線，鼻子仍然又腫又痛，而且有變形及透光。但鄭醫生只表示還未復原。

至去年8月，鄭醫生表示可以帶她們到江漢區米蘭醫療，為兩人免費修復。但她們要求在原本的醫院接受治療。後來兩人發現，當日的手術室是向醫院租用。而根據鄭的身份證號碼在武漢市江岸區衞健委醫政科的系統上查詢，並沒有他的執業資格。

她們在律師的協助下，鄭表示願意於上月底前退款，並找合資格醫生及醫院為她們修復，並會各賠償1萬元（約1.2萬港元）。但鄭一直未有退款，兩人早前突然聯絡不上鄭。武漢江岸區衞健委正調查事件。