國民黨主席改選如箭在弦　江啟臣料請假競逐

台灣國民黨將於7月改選主席，據台媒報道，現任黨主席江啟臣計劃於5月登記參選並向黨請假。外傳他的勁敵包括前黨主席、前新北市市長朱立倫，年初高調重返該黨的趙少康，台灣前副總統連戰之子連勝文，以至前高雄市長韓國瑜和前台北縣長周錫瑋。

江啟臣將於本月29日發表新書，內容是闡述他的從政歷程，包括去年國民黨總統選舉中慘敗後成為該黨歷來最年輕的主席，以至兩岸論述立場。近日有台媒引述聲稱來自藍營內部民調指，假如現在就投票選主席，江在一對一的對決情況領先趙少康、朱立倫和韓國輸等人。另因國民黨目前未有副主席，江若請假將無人暫代主席一職，料按慣例會由中常委互推一人代理主席，負責主持中常會及相關黨務。

被視為江最大勁敵的朱立倫，本周將出席一個記者會，料談及其選舉動向。雖然他至今未表明會否參選，但其從政經歷、黨內資歷均被外界視為競逐黨主席的熱門人選。有台媒指江啟臣透過黨務系統為連任造勢，惹來朱一方陣營質疑，但後者評估目前形勢，認為未是正面對決的時機。報道指朱已獲多位地方派系老大和縣市首長暗中支持，未來擬拋出政策議題，凸顯其專業度，炒熱選情。

有傳江啟臣陣營曾密會趙少康商討結盟，由前者支持後者選主席，趙則挺江於2024年選總統，但兩人分別駁斥。趙表示，黨內有總統初選辦法，不可能有這樣的約定。另針對江早前的「中國大陸威脅論」，有傳惹來前黨主席連戰不滿，因這等同摧毀其過去打下的國共交流基礎，並促成連勝文競逐黨魁。不過連勝文辦公室發言人錢震宇周一（15日）表示，不管連是否參選、或與其他人合作，都是他的決定，跟父親無關。