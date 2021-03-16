虛假股票平台詐騙800人　涉額高達9600萬人民幣

廣州警方周二（16日）公布，該市天河警方經過3個多月偵查，破獲一宗特大電訊網絡詐騙案，疑犯開設虛假股票平台詐騙事主錢財，共拘捕16人，涉案金額達9,600萬元（人民幣，下同，約1.14億港元），涉及800多名苦主。

警方稱，去年11月，事主虞女士到天河林和派出所報警稱，在網上炒股被騙222萬元（約265萬港元）。她在直播平台被「老師」推薦加入「某泰」App，聲稱可直接提現，充值愈多獲利愈大。虞女士其後貸款充值，投資股票接連虧損40萬元（約47.7萬港元），且無法提現。虞女士始知受騙。

警方調查後發現，2020年10月有一女子分兩次在廣西東興市某郵政儲蓄銀行取現190萬元（約226萬港元）。同年11月，當地警方逮獲李某等4名疑犯，查獲47張涉案銀行卡及身份證等，繳獲涉案大批現金。

經審訊，李某等人承認透過成立貿易公司，為境外電訊詐騙團夥騙取的涉案資金進行轉帳和取現，掩飾犯罪所得。其後，專案組警員前赴廣西、浙江、陝西、重慶等地追查，再逮獲12人。團夥主腦夏某等疑犯供稱，用於詐騙的「某泰」App和正規股票交易平台看上去一樣，團夥利用事主下載的安裝包採集電子數據，當事主轉帳充值時，後台操控自動跳轉至詐騙團夥的帳戶收款，從而掌控事主資金。