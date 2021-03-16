大陸疑借Podcast散播爭議資訊　台專家恐迎兩岸訊息戰

台媒周二（16日）引述消息人士透露，大陸政府近日積極在播客（Podcast）以網絡電台為主新興媒體開設逾百個節目，試圖以懷柔手段向台灣民眾灌輸中共認知的訊息。面對平台可能成為爭議訊息的溫床，有學者認為目前的最有效方法是加強台灣民眾的媒體識讀能力，學界同時亦要研究因對中共的作戰攻勢。

一名台灣的國安人士向台媒透露，大陸利用「媒體融合」的形式，即以報紙、廣播、電視等媒體，在整合內容後於各社交平台開設官方帳號來發放至網絡，透過提升資訊覆蓋範圍引起輿論。他表示，陸方會將官方的記者會、新聞稿製成影片發布；大陸的國際廣播電台亦已在Podcast設立多達158個節目，屬位居陸媒開設Podcast節目之首，稱陸方以「兩岸一家親」的名義，讓台灣民眾對大陸改觀。

同時，大陸會透過培養台籍網紅，稱呼自己是「中國人」及製作「兩岸即將統一」的影片，以自媒體或以「陸配」等身份開設Podcast帳號，製作、播放批評台灣政府、施政團隊等「涉台內容」的節目。

面對台灣民眾在Podcast上的互動數及留言數大幅上升，台灣的國防安全研究院分析員劉姝廷認為，雖然民眾遍對涉陸議題都已有警覺心，但對方的資金等可持續進化認知作戰能力的資源仍然不可忽視，因此建議應該有辨識能力，學會分辨及查證資訊。