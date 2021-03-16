台灣帛琉旅遊氣泡擬今定案　最快明日宣布

台灣新冠疫情趨緩，與太平洋島國帛琉將推出「旅遊氣泡」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周二（16日）表示，兩地針對旅遊氣泡的防疫細節預計當日定案，最快周三（17日）宣布相關計劃與時程。

台媒引述旅遊業者消息，台灣與帛琉旅遊氣泡的航班擬分批規劃，首兩周會安排2班航機，由中華航空先飛。長榮航空將於第3周起加入，每周航班增加至4班，華航及長榮每周各飛2班。而帛琉太平洋航空已透過台灣代理業者，與台灣虎航簽署意向書一同經營旅遊氣泡，預計第4周起加入。台方屆時會視市場需求逐步增班，最多增加至每周雙方各8班。

另針對英國藥廠阿斯利康及牛津大學合作研發的新冠疫苗，近日在歐洲頻傳血栓事件，包括西班牙、德國、法國等宣布暫停接種，台灣亦傳出有醫護拒絕接種疫苗。台灣衞福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎澄清，從目前國際上觀察到的血栓個案數字來看，皆小於期望值，顯示血栓與疫苗沒有直接的因果關係。

莊人祥亦指出，阿斯利康疫苗將在周三做完檢驗，確認是否符合台灣的安全標準，之後還會再與專家開會，其後才會針對相關的國際上面的疑慮作討論。但他重申，醫護的接種率不低，樂觀認為願意接種者應會超過6萬人，相信未來接種率會再提升。