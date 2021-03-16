區經委女副主任受賄獲刑　自稱受眾老闆追求恨錯難返

上海市金山區「80後」女官、經濟委員會副主任金英麗，早前涉以職務便利，為房地產公司老闆的夏姓男友牟利，收受538萬餘元（人民幣，下同，約643萬港元）賄賂。金女因受賄罪名成立被判監禁10年。內媒周二（16日）報道，指金女坦承以為男友給的贓款是生活費、補償費，又以為當時企業老闆「圍獵」是愛慕及追求的表現，給予財物是表達愛意。

內地官媒近日披露金英麗案件中的最新案情，指金女離婚後產生不婚、不生育、及時行樂的想法，且沉迷高檔次的奢侈消費，一步一步成為金錢的奴隸。報道指，她並不認為當初接受身為夏某的部分款項是受賄，覺得款項反而是給予的租房費、流產補償費等。

有辦案人員指，金某對於奢侈品的認知深厚，不用看發票就得知老闆送的禮物的價格。她在市經信委掛職的一年時間內一直入住5星級酒店，除了第一個月外，其餘合共約28萬元（約33萬港元）的費用都是由一位老闆支付，可見其生活奢糜。

更甚的是，法律專業出身的她懺悔表示，當時幼稚的以為他們是鍾情於她，才會送贈財務，但現在才看清他們的目的是要對她下長期的政治投資，看中她手中的權力，認為她具有發展前景。